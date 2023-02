Ski-WM: Für Jasmin Flury ist der WM-Titel ein Kindheitstraum

In der Karriere von Flury lief es nicht immer rosig.

Jasmine Flury ist die neue Weltmeisterin in der Abfahrt. Mit der Startnummer zwei ging die 29-jährige Bündnerin ins Rennen und behauptete ihren Vorsprung bis zum Ende. Die Augen in der Leaderbox voller Tränen. «Ich war sehr nervös, nervöser als vor dem Start. Ich bin eigentlich nicht gerne dort, obwohl es was Besonderes ist.» Sie werde noch einige Tage brauchen, um den Sieg zu realisieren.