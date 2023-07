Machine Gun Kelly und Meghan Fox in Schlägerei verwickelt

Getty Images for The Recording A

Die beiden zeigten sich händchenhaltend an dem Jahrmarkt. Ihre Paartherapie zeigt anscheinend Wirkung.

Beim Besuch der Chilbi «Orange County Fair» in New York kam es zu einem unschönen Zwischenfall. Megan Fox wurde von einem Security gegen eine Barrikade gedrückt.

Dann wurde das Paar aber in eine Pöbelei verwickelt.

Machine Gun Kelly (33) und Megan Fox (37) genossen ein Date auf einer Chilbi in New York.

Nach einer Beziehungskrise anfangs Jahr sind Machine Gun Kelly (33) und Megan Fox (37) anscheinend wieder glücklich zusammen. Eine Paartherapie soll ihnen helfen, ihre Beziehung zu stärken. Nun gönnten sich die Turteltauben eine romantische Datenight an einem Jahrmarkt in New York. Diese nahm jedoch eine schockierende Wendung.