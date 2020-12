... dass manche Eltern auf die Idee kamen, ihren Nachwuchs für einen Grossmutterbesuch nicht in den Zug zu setzen, sondern ihn als Paket aufzugeben.

Foto: The New York Public Library/PD

Und der kam tatsächlich auch an.

Denn das neue Angebot warf Fragen auf: Was war erlaubt? Und unter welchen Bedingungen?

Als in den USA erstmals Pakete verschickt werden konnten, war guter Rat teuer.

Als der Paketdienst der US-Post am 1. Januar 1913 den Dienst aufnahm, mussten sich die Menschen erst einmal an das neue Angebot gewöhnen: Wie gross darf ein Paket maximal sein? Gibt es Dinge, die nicht verschickt werden dürfen?

Aber nicht alle stellten diese Fragen auch. Manche probierten einfach ihr Glück. So etwa das Ehepaar Jesse Beauge aus Glen Este im Bundesstaat Ohio. Mitte Januar 1913 versahen sie ihren acht Monate alten Sohn James mit Briefmarken im Wert von 15 Cent, versicherten ihn für 50 Dollar und sendeten ihn zur Grossmutter. Er kam unversehrt an und gilt heute als erstes Kind, das jemals per Post verschickt wurde.