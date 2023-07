USA: Mann spendet versehentlich 15'000 Dollar auf GoFundMe

1 / 5 Menschen in Bangladesch bedanken sich bei Michael für seine vermeintlich grosszügige Spende. Screenshot Michael berichtet von «buchstäblich Hunderten Fotos von gebrechlichen, älteren, behinderten und unterernährten Menschen, die Schilder mit meinem Namen hielten». Screenshot Um sein schlechtes Gewissen wenigstens ein bisschen zu beruhigen, habe er schliesslich 1500 Dollar gespendet, nachdem die ursprüngliche Spende zurückerstattet worden war. Screenshot

Darum gehts Ein Kalifornier wollte einer Hilfsorganisation in Bangladesch 150 Dollar spenden – doch er spendete versehentlich mehr als 15’000 Dollar.

Der GoFundMe-Kundenservice habe Michael am Telefon versichert, dass der Betrag zurückerstattet werde, doch der hohe Betrag war auf der Spendenseite bereits ersichtlich.

Die Geschichte ging viral und die Hilfsorganisation erfährt seither eine Welle der Solidarität.

Der Reddit-User u/lazybear90 postete im Mai eine fast unglaubliche Geschichte, die jetzt viral geht. Darin schildert der in Kalifornien lebende Michael, wie seine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation auf GoFundMe auf spektakuläre Weise danebenging.



«Es geschah im Februar letzten Jahres», schreibt er. «Meine Frau und ich, damals beide 31 Jahre alt, zogen in eine neue Wohnung in San Francisco», sagt Michael. Einer seiner neuen Nachbarn sei nicht nur ein pensionierter Armee-Veteran, sondern auch ein Hindu-Priester. Eines Tages habe dieser ihm von einer Hungerhilfe erzählt, die er für eine Gemeinde in Bangladesch leite. «Ich wollte meinen Nachbarn und die Hilfsorganisation unterstützen», so Michael.

So wurde aus 150 die Zahl 15’041

Am nächsten Tag habe er auf der GoFundMe-Seite der Wohltätigkeitsorganisation 150 Dollar gespendet. «Das dachte ich zumindest», so Michael. «Wenige Augenblicke später erhielt ich ein SMS, das mich vor einer ungewöhnlich grossen Transaktion auf meiner Kreditkarte warnte», so der Kalifornier weiter: «In der Textnachricht stand, dass ich eine Zahlung von 15’041 Dollar an GoFundMe geleistet habe. Sofort fing ich an zu schwitzen.» Wie konnte es so weit kommen? «Ich habe das Eingabefenster für den Spendenbetrag nicht verlassen und dort versehentlich angefangen, meine Kreditkarteninformationen einzugeben», erklärt er. Zusätzlich zur beabsichtigen Spende habe er also die Zahlen 4 und 1 eingegeben. «Und so wurde aus 150 die Zahl 15’041», sagt er.



Der GoFundMe-Kundenservice habe Michael am Telefon versichert, dass der Betrag zurückerstattet werde. Die Bearbeitung werde bis zu sieben Tage in Anspruch nehmen. Doch Michael war besorgt darüber, dass es der Wohltätigkeitsorganisation auffallen würde, dass sich ihre Spendensammlung über Nacht verdoppelt hat. Und er hatte damit recht.

«Unterernährte Menschen hielten Schilder mit meinem Namen»

«Ich schaute am nächsten Morgen auf mein Handy und sah, dass ich über 40 Benachrichtigungen auf Facebook hatte. Jemand hatte mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, hatte mehrere meiner alten Beiträge gelikt und mir viele Nachrichten geschickt», sagt Michael. «Der Mann hatte mir ein Video von sich selbst aus Bangladesch geschickt, umgeben von Dutzenden verarmten und hungrigen Menschen, die Tüten mit Lebensmitteln in der Hand hielten und sich bei mir mit meinem Namen für meine grosszügige Spende bedankten», so der Kalifornier weiter. Er fügt hinzu, dass die Menschen in dem Video ihm eine Runde Applaus spendeten.

«An diesem Punkt bin ich aus meinem Bett aufgesprungen und lief auf und ab. Ein Teil von mir wollte schreien, ein anderer Teil wollte vor Lachen durchdrehen». Er berichtet von «buchstäblich Hunderten Fotos von gebrechlichen, älteren, behinderten und unterernährten Menschen, die Schilder mit meinem Namen hielten», so Michael weiter.

Vorsteher der Wohltätigkeitsorganisation lobt Michael

Um sein schlechtes Gewissen wenigstens ein bisschen zu beruhigen, habe er schliesslich 1500 Dollar gespendet, nachdem die ursprüngliche Spende zurückerstattet worden war. Trotzdem habe er sich schuldig gefühlt.

Der Vorsteher der Wohltätigkeitsorganisation sei jedoch «unglaublich gnädig und verständnisvoll» gewesen und habe Michael erklärt, dass 1500 Dollar in Bangladesch für Nahrungsmittelhilfe sehr viel bedeuten würden.

Riesige Welle der Solidarität

Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Dank der Macht des Internets – und Michaels kluger Entscheidung, einen Link zu einem zweiten GoFundMe für dieselbe Wohltätigkeitsorganisation mit dem Titel «Urgent Food Relief & Assistance in Bangladesh» zu setzen – geschah etwas Spektakuläres. Mehr als 3700 Personen leisteten in der Folge eine Spende – einige zahlten sogar 5000 Dollar ein.

Darüber hinaus präsentierte der beliebte Youtube-Kanal «Smosh Pit» die Geschichte am 18. Juni im Rahmen seiner Reihe «Reading Reddit Stories», was zu noch mehr Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation führte. Bis am 1. Juli sind über 136’000 Dollar zusammengekommen, wie du hier sehen kannst.

