Mattmark-Katastrophe: «Als ob der Eisberg vom Himmel fiel» – Gletscherabbruch tötete 88 Menschen 

1 / 5 Eine Luftaufnahme vom 15. Juni 1965 des Mattmark-Staudamms vor dem Gletscherabbruch. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Swissair Photo AG / LBS_P1-652586 / CC BY-SA 4.0 Der Gletscherabbruch begrub das Barackendorf unter sich. Archiv der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie. Begehung und Besichtigung des zerstörerischen Ausmasses der Lawine vom Allalingletschers. Archiv

Darum gehts Um 1965 wurde die Staumauer für das Mattmark-Kraftwerk gebaut.

Während dieser Zeit löste sich eine gewaltige Eislawine und tötete 88 Menschen.

Die Staumauer wurde dennoch beendet, die Gerichte sprachen die Verantwortlichen frei.

Das Unglück gilt als das grösste in der Geschichte der Suva: Es ereignete sich am 30. August 1965, also genau vor 57 Jahren. Um 17.20 Uhr brach ein gewaltiger Teil des Allalingletschers ab, eine Lawine aus Eis und Geröll krachte im Walliser Saastal nieder und begrub unter sich ein Barackendorf, 88 Menschen kamen in den rund zwei Millionen Kubikmetern Eis ums Leben.

Unter den Opfern waren 56 Italiener

Die 88 Verstorbenen und die Überlebenden waren mit dem Bau einer Staumauer beschäftigt, die später Energie liefern sollte. Die Zahlen der Suva halten die traurige Bilanz fest: 88 Todesopfer, 86 Männer und zwei Frauen – 56 Italiener, 23 Schweizer, vier Spanier, zwei Deutsche, zwei Österreicher und ein Staatenloser. Das jüngste Opfer war 17-jährig, das älteste 70 Jahre alt. Das Unglück hinterliess über 80 Waisen. Überlebende berichteten, wie sie die Katastrophe erlebt haben. «Es war, als ob der Eisberg vom Himmel fiel», sagte einer. Er sei nur mit dem Leben davongekommen, weil ihn die Druckwelle der Eislawine zu Boden geschleudert habe. Ein anderer Überlebender beschreibt einen «fürchterlichen Windstoss», dann seien seine Kollegen «wie Schmetterlinge davongeflattert».

Doch wie konnte es so weit kommen? Genau diese Frage war in der Folge aber die grosse Streitfrage: Hatte man die Gefahr verkannt, hatte man Warnungen missachtet? In den Tagen vor der Katastrophe hatten sich immer wieder Eisblöcke von der Zunge des Allalingletschers gelöst. Arbeiter hatten die Abbrüche gemeldet – ohne Folgen.

Vorwürfe an Energieunternehmen

In der Kritik stand dann die Elektro-Watt AG aus Zürich. Sie habe Strafzahlungen befürchtet, sollten sie dem Zeitplan hinterherhinken, so der Vorwurf. Das Unternehmen habe unbedingt das Kraftwerk vor Einzug des Winters fertiggestellt haben wollen. Laut der Suva hätte es für die Barackensiedlung der Arbeiter wohl einen sichereren Ort gegeben, doch aus Zeitmangel ist das Barackendorf nicht verlegt worden.

Nach dem Unglück wurde eine Untersuchungsbehörde aktiv. Diese bestand aus drei Experten – Geologen und Glaziologen aus Deutschland, Frankreich und Österreich – und lieferte ihren Bericht im Januar 1968 ab.

Beschuldigte werden freigesprochen

Zwei Jahre danach beantragte der ausserordentliche Instruktionsrichter in seinem Überweisungsbeschluss, Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen 17 Personen zu erheben, schreibt die Suva in einem Bericht. Beschuldigt wurden die leitenden Funktionäre der Elektro-Watt AG, Ingenieure, Unternehmer, ein Glaziologieprofessor und Beamte des Sozialamtes des Kantons Wallis, daneben auch zwei Suva-Mitarbeiter.



Gefordert wurden Geldbussen in der Höhe von 1000 bis 2000 Franken. Anfang März sprach allerdings der Richter die Beschuldigten frei – eine Fahrlässigkeit sei nicht nachzuweisen. Die Hinterbliebenen mussten gar die Hälfte der Prozesskosten bezahlen. Das sorgte in Italien für zusätzliche Empörung.

