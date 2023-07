Diving Horses: Die bizarre Pferde-Show aus den USA

Diving Horses waren jahrzehntelang ein gut besuchtes Spektakel in den USA. Zum Teil kamen auch Maultiere oder Esel zum Einsatz. 20min

Heute undenkbar ergötzten sich die Menschen vor noch gar nicht allzu langer Zeit an allerlei zweifelhaften Attraktionen. Da gab es etwa inszenierte Zusammenstösse von Dampflokomotiven, bei denen schon mal einige Zuschauer ihr Leben liessen, Freakshows, wo es missgebildete Menschen und Tiere zu bestaunen gab, und Zoos, in denen Bewohner anderer Erdteile ausgestellt wurden. Und es gab die Diving Horses.

Was ging ab?

Bei den Diving Horses handelte es sich um Pferde, die von einer 15 bis 20 Meter hohen Plattform in ein Wasserbecken sprangen, meist mit einer jungen Frau auf dem Rücken. Die berühmteste dieser Attraktionen befand sich auf dem über 500 Meter weit ins Meer hinausragenden Steel Pier in der Spielerstadt Atlantic City an der Küste des US-Bundesstaats New Jersey.

Wer kam auf so was?

Die Diving Horses waren die Erfindung von William «Doc» Carver. Der Amerikaner war eine schillernde Figur, der im 19. Jahrhundert unter anderem im Auftrag der Regierung Bisons schoss und später mit Buffalo Bill die berühmten Wildwest-Shows veranstaltete. Weil sich die beiden Männer nicht vertrugen, betrieb Carver bald seine eigenen Western-Shows. Erfolg hatte er keinen, bis er auf die Idee mit den Diving Horses kam.

Woher er die Inspiration nahm, ist unklar. Carver, der es mit der Wahrheit nie so genau nahm, erzählte selbst zwei Versionen. Einmal soll er vor Indianern geflüchtet sein, als er mit seinem Pferd an das steile Ufer des Platte River im US-Bundesstaat Nebraska kam. Um sich in Sicherheit zu bringen, seien er und sein Pferd in die Tiefe gestürzt und ans andere Ufer geschwommen. Die zweite Version, die er zum Besten gab, war, dass eine Brücke unter ihm und seinem Pferd zusammenbrach und beide in die Tiefe stürzten.

Wann ging das Ganze los?

1894 liess Carver in St. Louis im Bundesstaat Missouri erstmals eine Stute namens Black Bess in die Tiefe stürzen. Das Publikum war begeistert. Doch Carver wollte mehr. Er setzte für den Sprung eine hübsche junge Frau auf den Rücken des Pferdes und fertig war die grosse Attraktion. Die erste «Reiterin» war eine Lorena Lawrence, die bald den Namen Carver trug und von Doc wahlweise als seine Tochter oder Schwiegertochter ausgegeben wurde. «Lorena trat 1906 erstmals auf dem Rücken eines Pferdes auf und die Menge drehte durch», sagte Cynthia Branigan, Tierschützerin und Autorin eines Buchs über die Diving Horses auf Atlasobscura.com. «Doc baute sein Imperium aus und hatte bis zu sechs Pferde im Einsatz. Drei westlich des Mississippis und drei östlich davon.» 1928, kurz nach Docs Tod, kam die Attraktion dann auf den Steel Pier in Atlantic City. Daneben gab es in ganz Nordamerika andere Schausteller, die auf die Idee aufsprangen.

Gab es viele Unfälle?

Während es laut Branigan keine Aufzeichnungen über Verletzungen bei den Pferden gibt, waren bei den Reiterinnen gebrochene Knochen und andere kleine Unfälle häufig. Diese passierten meist im Wasserbecken, wenn die Reiterinnen mit den Hufen der Pferde in Kontakt kamen. Der folgenschwerste Unfall in Atlantic City passierte Sonora Webster Carver. Sie verlor 1931 ihr Augenlicht, als beim Eintauchen in beiden Augen die Netzhaut riss. Trotzdem sprang sie noch elf Jahre lang weiter. 1991 wurde ihr Leben in «Das Herz einer Amazone» verfilmt. Einen Todesfall gab es 1907, als der 19-jährige Oscar Smith bei seinem ersten und einzigen Sprung starb.

Wann bereitete man dem Ganzen ein Ende?

Während das Geschäft in Atlantic City über Jahrzehnte brummte, nahm das Interesse der Menschen an den Diving Horses in den 1970er-Jahren stark ab. Gleichzeitig wurde der Protest der Tierschützerinnen und Tierschützer gegen das Spektakel immer stärker. Die neuen Besitzer des Steel Pier beschlossen deshalb 1978, die Show einzustellen. Die letzten Diving Horses wurden an Auktionen versteigert. 1993 brachte man die Attraktion kurzzeitig zurück mit Maultieren statt Pferden, musste aber schnell wieder aufhören. Letztmals wurde 2012 über ein Comeback nachgedacht, wovon man aber angesichts der lautstarken Proteste der Aktivistinnen und Aktivisten schnell wieder abkam. Der Präsident der Tierschutzorganisation Humane Society of the United States kommentierte den Entscheid mit den Worten: «Das ist ein gnädiges Ende für eine kolossal dumme Idee.»



