Ein Highlight seiner Karriere: Im Winter 2014 gewinnt Podladtchikov die Gold-Medaille an den olympischen Winterspielen in Sochi.

In Laax lädt er am Donnerstag zu seinem letzten Run in der Halfpipe.

Iouri, morgen ist dein letzter Run in der Halfpipe. Bist du bereit?

Wie kam es zu diesem letzten Auftritt?

Die Idee wurde an mich herangetragen von Zalando und ich fand es sehr schön, dass jemand einen so grossen Anlass für mich planen möchte. Für mich ist es eine Ehre, mich so von den Zuschauern verabschieden zu können.

Der 28. Januar ist ein spezielles Datum. Du hattest exakt vor drei Jahren deinen schweren Sturz an den X-Games. Ist das Datum gezielt gewählt?

Hast du keine Angst, dass du umfällst bei deinem letzten Auftritt?

Nervt es dich, dass keine Fans nach Laax kommen können?

Welche Tricks werden wir von dir sehen?

Wie ist es dir ergangen, seit du dein Karriereende verkündet hast im Sommer?

Inwiefern hat Corona deinen Plan für den Ruhestand beeinflusst?

Wie hat sich der Umgang mit den Fans und deinem Umfeld verändert?

Ist dir der Wechsel von der Profikarriere ins jetzige Leben also gut gelungen?

Und trotzdem machst du jetzt wieder diesen Last Run.

Ja, ich muss auch immer wieder lachen. Kaum war ich zurück in der Pipe, hat sich alles wieder gedreht. Ich muss jetzt auch wieder auf meine Ernährung achten, was ich vorher überhaupt nicht mehr gemacht habe.

Bereust du nicht, dass du dich und deinen Körper wieder in diese Situation bringst?

Nein, ich freue mich wirklich. Zudem ist es ein Privileg, aktuell in den Bergen zu sein. In Zürich ist alles grau, alles hat wegen des Lockdowns geschlossen.

Nach dem Olympiasieg 2014 hast du als nächstes grosses Ziel angegeben, ein «Vogue»-Cover zu fotografieren. Wie weit ist der Fotograf Podladtchikov davon entfernt?

Ich würde das Ziel heute so nicht mehr formulieren. Ich will natürlich viel mehr.

Nämlich?

Ich hatte im Leben immer Idole. Etwa Gian Simmen oder Michael Jordan im Sport. In der Kunst habe ich noch mehr Vorbilder und ich würde mir wünschen, dass meine Werke in Zukunft im gleichen Raum, Buch oder Kontext genannt werden wie die Kunst dieser Vorbilder.

«Menschen in der Schweiz sind grösstenteils nicht so hungrig.»

Du hast im Frühling 2020 ein Kunststudium in New York absolviert. Nicht gerade der ruhigste Ort für deine Zeit nach der allerletzten Saison.

Das ist so. Ich bin direkt ins nächste Feuer gerannt, statt mich auszuruhen. Es war auch nicht immer einfach. Was in New York aber sehr ansteckend ist: Jeder in dieser Stadt hat eine Vision und will etwas erreichen.