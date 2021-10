Axel Petermann – «Als Profiler suche ich die Spur hinter der Spur»

Als langjähriger Leiter der Mordkommission kam Axel Petermann (68) in Bremen D mit vielen verschiedenen und auch brutalen Fällen in Berührung. Ihn interessierte dabei vor allem das Verhalten der Mörder. Durch den österreichischen Kriminalpsychologen, Thomas Müller, wurde die operative Fallanalyse des FBI nach Europa und somit nach Deutschland gebracht. Petermann interessierte sich für diese neuen Ansätze und bildete sich mit Hilfe des Bundeskriminalamts zum Profiler aus und baut im Jahr 2000 die Dienststelle Operative Fallanalyse auf.

«Die Schweiz wirkte auf mich immer wie eine heile Welt»

«Die Schweiz wirkte auf mich immer wie eine heile Welt, doch auch hier passieren böse Taten. Deshalb faszinierte mich der Kristallhöhlenfall, er hat etwas Mystisches», sagt Petermann, «die Höhle, die Feen und den bösen Zauberer als Täter.» Vor ungefähr fünf Jahren, als er gerade in der Schweiz war, ist er das erste Mal in Berührung mit dem Fall gekommen.

Auch wenn er den Täter nicht benennen darf, so fand er doch einiges Neues heraus: Die Art und Weise wie der Täter tötete, sein Motiv und seine Nähe zur Höhle, auch wenn die Morde vor bald 40 Jahren passierten und seit 2012 verjährt sind. «Gerade aus diesem Grund machte es den Fall interessant für mich», sagt Petermann. «Das Spannende ist, wenn die Ältere der beiden Opfer nur ein paar Jahre jünger gewesen wäre, hätte wegen des anzunehmenden sexuellen Übergriffs der Fall nicht verjähren können», sagt er. Anhand seiner gesammelten Informationen ist er zum Schluss gekommen, dass sich der Täter wahrscheinlich in der Region und dem Umfeld der Höhle befunden haben muss oder sich immer noch befindet.

Vielfalt der «Cold Cases»

Nebst den ungelösten Kristallhöhlenmorden berichtet er im Buch ausserdem über zwei ungelöste Todesfälle aus München und Athen. Die Fälle haben keinen spezifischen Zusammenhang und sollen die Vielfalt der «Cold Cases» zeigen. «Die Menschen wollen wissen, was passiert ist», sagt der Autor und nahm sich nach seiner Pensionierung der Fälle an. Er überschätzte sich aber in der Arbeit des Schreibens ein wenig: «Eigentlich wollte ich schon an Weihnachten damit fertig sein.» Seine Söhne motivierten ihn jedoch zum Weiterschreiben und jetzt stellt er sein Buch auf einer Lesereise vor. «Das ist das beste Buch, das ich geschrieben habe und schon wieder ein Spiegel Bestseller», sagt er stolz und freut sich auf sein Publikum.