Ukrainer in die Schweiz gefahren – «Als Schweizer musste ich mich für diesen Empfang schämen»

Ein Ukrainer, der im Kanton Schwyz lebt, buchte und bezahlte einen Reisecar, um Landsleute vor dem Krieg in der Schweiz in Sicherheit zu bringen. Der Empfang in Zürich sei aber alles andere als professionell gewesen. Das SEM sagt, sie hätten andere Infos.

1 / 8 Das Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse in Zürich. Theodor Stalder, Zürich Hier kam der Car aus dem Kanton Schwyz am 6. März morgens früh mit etwa 40 Personen aus der Ukraine an. 20min/Taddeo Cerletti Drei Beteiligte der Reise sagen unisono, dass der Empfang unfreundlich war und man sie wieder wegschicken wollte. Theodor Stalder, Zürich

Darum gehts Noch bevor viele Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz eingetroffen sind, organisierte ein Privatmann einen Reisecar, um Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz in Sicherheit zu bringen.

Rund 40 Personen nahmen das Angebot an und kamen am 6. März beim Bundesasylzentrum in Zürich an.

Trotz vorgängigem Kontakt per E-Mail und Telefon war der Sicherheitsdienst nicht auf die Ankunft vorbereitet. Dies sagen mehrere Beteiligte.

Daniel Bach, Chef Information und Kommunikation beim SEM, mit den Vorwürfen konfrontiert, widerspricht den Aussagen: «Von unserer Seite gibt es eine andere Darstellung.»

Nachdem Putin seine Soldaten in die Ukraine schickte und der Krieg ausbrach, war für Svetya Shalayoda klar, dass er etwas für seine in Not geratenen Landsleute tun müsse. Der Ukrainer, der in Einsiedeln lebt, beschloss kurzerhand während seiner Ferien und auf eigene Kosten einen Reisecar zu buchen und an die polnische Grenze zu fahren. Er wollte Geflüchtete in die Schweiz holen und sie so in Sicherheit bringen. Dies war noch bevor täglich etwa tausend Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Schutz suchten. Die Ankunft in der Schweiz lief dabei offenbar aber sehr enttäuschend ab.

Dabei hatte er die offizielle Stelle über sein Vorhaben informiert, dass er 50 bis 70 Frauen mit Kindern aus der Ukraine abholen möchte. Shalayoda schickte am 2. März eine E-Mail an die Anlaufstelle Ukrainehilfe in Zürich. Einen Tag später erhielt Shalayoda eine Antwort* der Stelle mit einem Link zur Informationsseite des Staatssekretariats für Migration: «Eine Aktion, wie Sie sie planen (Flüchtlingsstatus), müsste wohl nur schon rein logistisch bereits mit der zuständigen Behörde (SEM) abgesprochen werden.»

Antwort auf schriftliche Anfrage kam erst eine Woche später an

Diese Anfrage stellte der Juniorchef* des Reiseunternehmens aus dem Kanton Schwyz am 3. März über das Kontaktformular an das SEM an zwei verschiedene Adressen. Seine Frage lautete, zu welcher Unterkunft er die Flüchtenden bringen könne. Die schriftliche Anfrage erfolgte, nachdem er mehrmals erfolglos versucht hatte, das SEM telefonisch zu erreichen. Gleichentags fuhr er gegen 20.30 Uhr mit einem zweiten Chauffeur in Richtung Polen los, bevor eine Antwort des SEM eingetroffen war. Diese erreichte das Carunternehmen erst am 10. März, also eine Woche später, als die Flüchtenden längst in der Schweiz angekommen waren.

Doch der Reihe nach: Als der Car aus der Schweiz an der polnischen Grenze angekommen war, mussten sich die Menschen innerhalb von wenigen Minuten entscheiden, ob sie die Reise in die Schweiz antreten wollen. Platz hätte es für 56 Personen gegeben, 40 hatten die Einladung angenommen. «Den Frauen, die nur gerade ein Handgepäck bei sich hatten, war es geradezu peinlich zu uns in den Car zu steigen, weil sie uns nicht zur Last fallen wollten», erzählt der Carunternehmer.

Sicherheitsdienst wollte Geflüchtete zur Autobahnraststätte schicken

Zwei Tage später, am Sonntag, 6. März, kamen die rund 40 Geflüchteten nach einer 24-stündigen Reise gegen sechs Uhr in der Früh beim Bundesasylzentrum in Zürich an und das nächste unrühmliche Kapitel nahm seinen Lauf: Das Personal der Sicherheitsfirma vor dem Bundesasylzentrum habe sich äusserst schwierig verhalten, sei über die Ankunft nicht informiert und auch nicht vorbereitet gewesen. Das bestätigen drei Beteiligte der Reise. So etwa auch Dolmetscherin A.T.*: «Sie sagten uns, dass wir mit dem Car wenden sollen, damit die Menschen auf der nächsten Autobahnraststätte duschen und essen können. Das Zentrum habe keine freien Plätze mehr.» Nach «unendlichen Diskussionen, die eine halbe bis eine ganze Stunde lang andauerten», hätte dem Sicherheitsdienst klargemacht werden können, dass sich im Reisebus Geflüchtete befanden, die um Aufnahme bitten würden. Shalayoda sagt: «Die Leute des Sicherheitsdienstes waren unfreundlich.» Noch deutlicher wird der Juniorchef des Carunternehmens: «Der erste Eindruck des Landes war für diese Menschen nicht einfach und ich musste mich als Schweizer schämen.»

Personal angewiesen, freundlich zu sein und Leute aufzunehmen

Daniel Bach, Chef Information und Kommunikation beim SEM, mit den Vorwürfen konfrontiert, widerspricht den Aussagen: «Von unserer Seite gibt es eine andere Darstellung. Das Bundeszentrum in Zürich hatte in der Nacht mehrere Anrufe aus dem Car erhalten, dass die Leute nur einen Halt machen möchten. Darum wurden sie auf die Raststätte verwiesen.» Die Personen vor Ort in den Bundeszentren seien angewiesen, freundlich zu sein und die Menschen aufzunehmen. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, so könne er beim besten Willen nicht sagen, was nicht funktioniert hatte.