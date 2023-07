So kam Selfmade-Millionärin Carmen Mayer zum Erfolg

Darum gehts Carmen Mayer wollte sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen.

Sie bildete sich selber im Aktienhandel aus.

Jetzt gibt sie Kurse darüber.

Die deutsche Biochemikerin Carmen Mayer und ihr Ehemann arbeiteten beide und konnten sich trotz gutem Job kein eigenes Haus in München leisten. Als sie schwanger wurde, wollte sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllen und brachte sich das Geschäft mit dem Aktienhandel bei.

Mayer las, was sie finden konnte, sah sich Videos an und vermehrte ihr Geld. Sie wollte anderen ihre Erfahrungen mitteilen und startete in der zweiten Schwangerschaft den Podcast «Mami goes Millionär». Seit drei Jahren gibt es wöchentlich Folgen, eine Viertelmillion Downloads zählt sie. Als die Hörerinnen und Hörer noch mehr Unterstützung brauchten, begann Mayer, auch Börsen-Kurse zu geben.

20 Minuten hat die Selfmade-Aktienexpertin am Female Future Festival in Zürich zum Interview getroffen.

Sie führen den Podcast «Mami goes Millionär». Sind Sie jetzt Millionärin?

Carmen Mayer: Ja, letztes Jahr habe ich die Million erreicht und ich konnte es gar nicht glauben. Mit dem Podcast will ich meine Story erzählen, wie man denken muss und was man wissen sollte, um an der Börse erfolgreich zu sein. Der Podcast ist mein Ehrenamt, um mein Wissen weiterzugeben.

Wie lange hatten Sie bis zur Million?

Ich habe vor sechs Jahren angefangen und die Million kam über viele Wege. Das ist beim Geld auch wichtig. Wir sollten uns grosse Ziele stecken und dann mit einem Investment beginnen und mit der Zeit öffnen sich immer mehr Türen.

Wie viel Geld haben Sie für die Million investiert?

Ich habe viel Geld in mich investiert, um zu lernen, wie die unterschiedlichen Asset-Klassen funktionieren und auch um mein Denken zu ändern. An der Börse habe ich mit zirka 100’000 Euro gestartet.

Haben Sie sich jetzt Ihren Traum vom eigenen Haus erfüllt?

Ja, ich und mein Mann haben zwei Häuser gebaut und vermieten sie nun. Aber wir selber wohnen zur Miete. Denn Häuser, die mir mittlerweile in München gefallen, kosten viele Millionen Euro. Aber ich will nicht so viel Geld in eine Immobilie stecken, ohne dass es sich vermehren kann. Das Geld muss arbeiten.

Wie legen Sie Ihr Geld an?

In vieles: in Aktien, Immobilien, Gold, Silber und seit zwei Jahren auch in Kryptowährungen. Zur Kryptowährung bin ich gekommen, weil mich die Zuhörerinnen und Zuhörer danach gefragt haben. Als ich verstanden habe, welche Vorteile die Blockchain hat, fing ich aktiv an zu investieren. Kleine Kryptowährungen habe ich nicht, weil hier das Risiko grösser ist. Wichtig ist, dass man weiss, worauf es bei jeder Anlageklasse zu achten gilt, denn jede ist anders.

Können Sie ein Beispiel machen?

Für Aktien muss man die Bilanz einer Firma lesen und interpretieren können. Man muss die Zusammenhänge verstehen, denn die nackten Zahlen sagen nicht, ob es der Firma gut geht. Man muss auch die Aktienkurse lesen können. Dafür muss man sich schon zu Beginn Zeit nehmen.

Wie lesen Sie Aktienkurse?

Ich kann nicht hellsehen, aber man sieht schon, wenn der Trend wechselt. Wenn der Kurs fällt, dann steige ich schnell aus und umgekehrt.

Ist es dann nicht schon zu spät?

Nein, es ist zwar nicht mehr der ideale Zeitpunkt, aber man erspart sich so viel Schmerz. Das war auch bei Bitcoin so. Als der Kurs von 68’000 Dollar fiel, habe ich schnell verkauft. Als er bei 25’000 war, bin ich wieder eingestiegen und ich denke, es ist wieder viel Potential nach oben da.

Seit einem Jahr steigen die Leitzinsen der Zentralbanken, finden Sie Aktien trotzdem noch attraktiv?

Ja, die Wirtschaft muss zwar kämpfen, aber die Kurse laufen trotzdem, wir leben in verrückten Zeiten. Durch die Nullzinspolitik zuvor haben sich die Regeln sowieso verändert. Es wurde so viel Geld gedruckt, dass sich alles verschieben kann. Man muss sich einfach bewusst sein, dass es auch immer einen Crash geben kann. Dann sollte man aussteigen, aber solange die Kurse steigen, kann man das nutzen.

