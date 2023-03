Basel: Zigarettenschmuggel am Euroairport aufgeflogen

162 nicht deklarierte Stangen Zigaretten fanden Zöllner in den Koffern zweier Einreisender am Basler Euro-Airport.

Bei der Einreise am Euro-Airport kontrollierten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit am 19. März die Koffer einer Marokkanerin und eines Irakers, die aus Athen angereist waren. Und siehe da, die Koffer waren randvoll mit Tabakwaren. 162 Stangen nicht deklarierter Zigaretten führten die beiden mit, wie aus einer Mitteilung des BAZG vom Donnerstag hervorgeht. Die Freimenge von 250 Zigaretten pro Person abgezogen, hatten sie 31’900 Zigaretten zu viel im Gepäck.

Der gescheiterte Schmuggelversuch wurde für die beiden finanziell zum Reinfall. Die nötige Abgabe für die gesetzeskonforme Einfuhr hätte etwas mehr als 8000 Franken betragen, wie das BAZG mitteilt. So viel Geld hatten die beiden nicht bei sich. Also wurden die Zigaretten beschlagnahmt, damit sie später vernichtet werden können. Noch ausstehend sei die Bussenhöhe, so das BAZG weiter.