Schaffhausen: Als sie das E-Trottinett zurück wollten, zückte der Mann das Messer

Die Schaffhauser Polizei konnte am Freitagabend einen 23-Jährigen festnehmen, der zuvor in der Schaffhauser Innenstadt ein E-Trottinett gestohlen und Jugendliche mit einem Messer bedroht hatte.

Als der Mann mit dem E-Trottinett in der Schaffhauser Innenstadt an ihnen vorbeifuhr, erkannten sie es wieder. Der Mann musste das E-Trottinett, dass die Jugendlichen kurz zuvor an der Bachstrasse abgestellt hatten, entwendet haben. Als sie es zurückforderten, zog der Mann aber ein Messer und bedrohte die Jugendlichen damit aktiv, wie die Schaffhauser Polizei am Samstag mitteilte.