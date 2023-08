Basel: Als sie der Bank den Gold-Auftrag gab, wurde sie dann doch misstrauisch

Eine Seniorin wollte ihr gesamtes Erspartes in Gold umwandeln.

Eine 80-Jährige wollte ihr gesamtes Erspartes in Gold umwandeln und gab ihrer Bank bereits den Auftrag dazu. Davor hatte die Rentnerin mit mehreren Männern telefoniert, die sich als Polizisten ausgegeben hatten. Diese teilten ihr mit, dass man versuche, Geld von ihrem Konto abzuheben. Aus Sicherheitsgründen solle sie sich ihr angelegtes Guthaben in Gold auszahlen lassen.

Die Frau gab ihrer Bank den entsprechenden Auftrag, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Sie wurde dann aber doch misstrauisch und verständigte die Polizei. Dank der «guten Reaktion» gelang es der Polizei, den Betrüger, einen Schweizer, festzunehmen. Nähere Angaben könne die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen, wie sie schreibt. Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.

Viele Opfer erkannten die Betrugsmasche



In den vergangenen Tagen haben mehrere, nicht nur ältere Personen Anrufe von Betrügerinnen

und Betrügern erhalten. «Diese Personen teilten ihnen mit, dass sie bei ihrer Bank beinahe Opfer von falschen

Abbuchungen geworden seien, dass sie Ziel eines Einbruches seien oder dass ein Angehöriger in

einen tödlichen Unfall verwickelt sei», so die Basler Staatsanwaltschaft.