Aefligen: Notabfischungen wegen dramatischer Trockenheit

Darum gehts Im Kanton Bern wurden aktuell 17 Notabfischungen an 13 Gewässern durchgeführt.

Grund dafür ist der tiefe Wasserstand aufgrund der Trockenheit.

«Wir konnten zuschauen, wie das Wasser zurückgeht», sagt News-Scout D.N. zu 20 Minuten.

Der vorhergesagte Regen wird laut MeteoNews nur wenig Entspannung bringen.

Als D.N.* am Montag an der Emme war, bot sich ihr ein trostloses Bild. Wie ihre Fotos zeigen, ist der Fluss bei Aefligen BE weitgehend ausgetrocknet, in einigen Pfützen tummeln sich noch Fische, die aber kaum noch Wasser haben.

«Wir konnten zuschauen, wie das Wasser zurückgeht», sagt D.N. zu 20 Minuten. «Am Rand gab es bereits einige Fische, die auf dem Trockenen lagen. Da merkten wir, dass es problematisch wird. Irgendwann teilte sich die Pfütze in zwei Teile. Wir haben dann einen Kanal gegraben, sodass die Fische von der kleinen Pfütze in das etwas tiefere Wasser schwimmen können.»

D.N. rief nach eigenen Angaben die Polizei an, die schliesslich den Fischereiverband informiert habe. Die Fische seien daraufhin umgesiedelt worden.

Notabfischungen an 13 Gewässern

Im Kanton Bern finden derzeit zahlreiche Notabfischungen aufgrund des tiefen Wasserstands statt. «Es gibt aktuell Notabfischungen an diversen Orten, bisher an 13 Gewässern bei 17 Einsätzen auf insgesamt 5 km Länge. Die meisten Gewässer befinden sich im Emmental, einige im Berner Mittelland und ein Gewässer im Berner Oberland», heisst es vom Fischereiinspektorat des Kantons auf Anfrage von 20 Minuten.

Laut Inspektorat gibt es beim Wasserstand regionale Unterschiede: «Während die Voralpen und alpinen Regionen wiederholt Niederschläge und Gewitter erhalten haben, blieb es im Mittelland und im Jura oft trocken oder es fielen kaum bedeutende Niederschlagsmengen. Mit der aktuellen Hitzeperiode stiegen nun auch Wassertemperaturen deutlich an. In einigen Bächen betrug die maximale Wassertemperatur um oder leicht über 20 °C; in Gürbe, Urtenen und Sense sogar 25 °C.»

Angesagte Regenfälle bringen wohl nur wenig Entspannung

Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind für verschiedene Regionen in der Schweiz Gewitter und Regenfälle vorhergesagt. Für eine nachhaltige Entspannung ist das allerdings zu wenig. «Es wird sich sicher positiv auswirken, dass es regnet», sagt Roger Perret von MeteoNews auf Anfrage von 20 Minuten. «Ich rechne aber maximal mit einer leichten Entspannung.» Damit sich die Situation wirklich verbessere, brauche es aktuell tagelangen Dauerregen.

In einem Drohnenvideo zeigt Raphael Portner die ausgetrocknete Emme. 20min/Youtube/Drone Videos Switzerland

Bereits vor einem Jahr war die Emme kurzzeitig ausgetrocknet. Ein Drohnenvideo zeigte damals das Ausmass der Trockenheit. «Als Kind ging ich immer an der Emme baden, weil es so ein schöner Ort ist», sagt D.N. «Ich habe ein paar Mal schon gesehen, dass das Wasser tiefer liegt im Sommer, so – fast komplett ausgetrocknet – habe ich es noch nie gesehen und erlebt.»

*Name der Redaktion bekannt.

