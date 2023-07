Bundesgericht: Frau verklagt Firma wegen Lohnunterschied

Sie arbeitete bei in einem in der Energieversorgung tätigen öffentlichem Unternehmen in der Stadt Neuenburg. Die junge Angestellte hatte herausgefunden, dass ein männlicher Kollege aus der gleichen Abteilung mehr verdiente als sie selber. Daraufhin verklagte sie ihren Arbeitgeber auf Entschädigung.



Die Frau war sich sicher, dass der Lohnunterschied auf Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zurückzuführen sei. Weiter verwies sie auf den Umstand, dass das Unternehmen Lohngleichheit garantieren müsse. Dass also ihr Arbeitskollege in einer anderen Gehaltsklasse eingestuft wurde, sei rechtlich nicht zulässig.