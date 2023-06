Teilnehmerin berichtet: «Als sie ihr Handschellen anlegten, war die Demonstrantin bewusstlos»

Eine unbewilligte Demonstration am Zürcher Paradeplatz führte am feministischen Streiktag zu einer Eskalation zwischen der Polizei und Demonstrantinnen. Ein Video zeigt, wie ein Polizist einer Frau hinter einem Transparent an den Kopf greift und sie zu Boden geht. Als andere Teilnehmerinnen eingreifen, setzen die Einsatzkräfte Reizstoff ein. 20 Minuten konnte mit einer Augenzeugin und Teilnehmerin der unbewilligten Demo sprechen. «Das Verhalten der Polizei war vollkommen unverhältnismässig. Ich bin schockiert», sagt die Frau.

Laut der Stadtpolizei Zürich hat die Demonstrantin einem Polizisten ans Bein getreten und ihn dabei verletzt. Aus diesem Grund habe man die Person festnehmen wollen. «Der Polizist wollte die Person an der Schulter greifen, da sie sich gebückt hat, sieht es auf dem Video aber so aus, als ob die Haare erwischt wurden», sagt Medienchefin Judith Hödl. Da andere Aktivistinnen der Person zur Hilfe schreiten wollten, habe man auch kurz Reizstoff einsetzen müssen. Dazu, was danach geschah, konnte die Polizei am Mittwochabend keine Angaben machen.