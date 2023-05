USA: Eltern liessen Bub (10) hungern – verhaftet

Er wog nur noch 16 Kilogramm

Den Eltern wurde vorgeworfen, das Kind in seinem Schlafzimmer eingeschlossen und es für längere Zeit «und bei mehreren Gelegenheiten ohne Zugang zu Licht, Nahrung, Kleidung oder Interaktion und/oder Hilfe von Erwachsenen allein im Haus gelassen zu haben», heisst es in den Gerichtsunterlagen.

Weitere Kinder im Haus gefunden

Die Rabeneltern hätten dem Zehnjährigen heisses Wasser, Blicke nach draussen, WC-Papier und menschliche Nähe vorenthalten. Ausserdem sei er mindestens einmal so heftig geschlagen worden, dass er Verletzungen erlitten habe.



Der Bub wurde in ein nahe gelegenes Spital gebracht, wo er wegen Unterernährung und niedriger Herzfrequenz behandelt wird. Er leide zudem an «Zahnverletzungen und Entstellungen» als Folge des Hungerns. Die Beamten fügten hinzu, dass sich noch weitere Kinder im Haus befanden, die inzwischen in die Obhut des staatlichen Ministeriums für Familie und Kinder gegeben wurden.