«Als sie mir ein Kondom reichte, war ich mega überrascht»

Der Sexpert-Tipp

Ja , die Zeiten haben sich geändert und junge Frauen machen auch den ersten Schritt . Das ist auch ihr Recht. Es i st sehr schön, dass Frauen sich verantwortlich für den Schutz fühlen und selbst Kondome im Ausgang mit dabeihaben. Mit dieser Anmache hat die junge Frau auch gleich ein klares Statement gegeben : « Nur mit Gummi chum i » . Klar , kann man bei einer so direkten Anmache auch mal auf Ablehnung stossen. Diese sollte aber respektvoll sein, denn es zeugt von Mut , eine Person so anzumachen. S chliesslich ist e s ja auch e in schönes Kompliment, wenn man begehrt wird.