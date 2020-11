Strafgericht BS«Als sie nicht mehr zahlen wollte, haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt»

1 / 8 Am Mittwoch mussten sich zwei albanische Staatsangehörige wegen Menschenhandels und anderer Delikte vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten. KEYSTONE Sie sollen eine Landsfrau und Mutter, die sich nach einer Scheidung in Albanien in einer schwierigen Lage befand, in die Schweiz zur Prostitution vermittelt haben. Kanton Basel-Stadt/Juri Weiss Die Männer sollen sie nicht nur genötigt haben, für sie anzuschaffen, sondern sollen sie auch gezwungen haben, im Sexgewerbe zu bleiben. Dies geht aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. bs.ch

Darum gehts Zwei Männer wurden am Mittwoch zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Die Beschuldigten sollen eine Frau aus Albanien in die Schweiz gebracht und sie in die Prostitution geführt haben.

Die Anklage stützt sich auf Aussagen des Opfers, das sich als Privatklägerin aus dem Verfahren zurückzog.

Die Beschuldigten bestritten vor Gericht, die Frau überhaupt näher zu kennen.

Das Gericht glaubt wie die Staatsanwaltschaft dem Opfer, konnte den Beschuldigten das schwerste angeklagte Delikt, den Menschenhandel, aber nicht nachweisen.

Das Strafgericht Basel-Stadt verurteilte am Mittwoch zwei albanische Staatsangehörige wegen Förderung der Prostitution, mehrfacher versuchter Nötigung sowie weiterer Delikte zu Freiheitsstrafen von 11 und 15 Monaten. Ebenfalls schuldig gesprochen wurden sie wegen der Förderung der illegalen Einreise, Freisprüche gab es hingegen bei Menschenhandel und mehrfacher Nötigung.

Die Männer sollen laut Anklageschrift eine Mutter im Jahr 2015 aus Albanien in die Schweiz gebracht haben. Sie hätten gezielt ihre Situation als frisch von ihrem Partner getrennt lebende Mutter ausgenützt und sie mittels Vorstrecken von Geld in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht. Die Beschuldigten hätten sie dann in einer Bar in Basel in die Prostitution geführt und daraus einen finanziellen Gewinn gezogen, wie die Staatsanwaltschaft schreibt.

«Gefallen getan»

Beide Beschuldigten bestritten vor dem Strafgericht, jemals näher mit dem Opfer in Kontakt gewesen zu sein, beziehungsweise die Frau überhaupt zu kennen. Der jüngere der beiden lernte die damals frisch von ihrem Mann getrennte Frau laut eigenen Aussagen in einem Sex-Chat kennen. «Sie hat mich um Hilfe gebeten, weil ihr Mann sie bedrohte», gab er an. Er habe ihr dann den Gefallen getan und ihr die Reise in die Schweiz ermöglicht. Von ihrer Arbeit als Prostituierte in der Schweiz habe er nichts gewusst. «Mein Problem ist einzig, dass sie nach Hause schrieb, dass sie bei mir in Basel lebe und arbeite», so der heute 32-Jährige.

Sein mitangeklagter Cousin, der sich damals illegal in Basel aufgehalten haben soll, soll die Frau in Empfang genommen haben. Er bestritt kategorisch, sie zu kennen. «Sie kennt mich. Ich kenne sie aber nicht», sagte der 44-Jährige zu Gerichtspräsident Dominik Kiener und fügte an: «Sie suchte keine Arbeit, um für ihr Kind zu sorgen, sondern um sich zu vergnügen.»

Opfer im Rahmen einer Milieu-Befragung gefunden

Die Anklage beruhte im Wesentlichen auf den Aussagen des Opfers, die es im Rahmen einer Milieu-Befragung im Kanton Solothurn gemacht hatte. Die Aussagen der Frau seien glaubhaft, weil sie aus freien Stücken entstanden seien. Die Aussagen der Beschuldigten hingegen bezeichnete die Staatsanwaltschaft als teils «sehr realitätsfern».

Weil die Familie des Opfers, darunter ihr Kind, im Zusammenhang mit den Befragungen aus dem Umfeld der Täter bedroht wurde, hat die Frau sich schliesslich als Privatklägerin zurückgezogen und ihr Desinteresse am Verfahren erklärt. Von diesen Kontaktaufnahmen wollte der ältere Beschuldigte gegenüber dem Gerichtspräsidenten nichts wissen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Freiheitsstrafen von insgesamt 21 und 27 Monaten.

Den Rückzug des Opfers als Privatklägerin nahm die Verteidigung zum Anlass, der Frau ein Motiv anzulasten: Die Frau habe sich nicht nur freiwillig prostituiert. Sie habe gezielt den Opferstatus gesucht, um ihren Aufenthalt in der Schweiz zu festigen und so zu Schweizer Papieren zu gelangen. Die Verteidigung beantragte, die Angeklagten seien aufgrund fehlender Beweise in diesem Zusammenhang freizusprechen.

Schuldig, aber kein Beweis für Menschenhandel

Zwar war es im Rahmen des Verfahrens nie zu einer Konfrontation gekommen, wie Kiener in der Urteilsbegründung festhielt. Dieses Recht hätten die Beschuldigten aber gewissermassen mit ihren Drohungen gegen das Opfer verwirkt. «Die Berufung auf das Konfrontationsrecht ist in diesem Zusammenhang ein Rechtsmissbrauch», sagte er. Dennoch habe das Gericht nur mit Vorsicht auf die Aussagen der Frau abstellen können. Diese seien zwar glaubhaft, aber mangels Befragung zu Details seien einige Fragen offengeblieben. Auf die Unterstellung der Verteidigung, es sei von Anfang an der Plan des Opfers gewesen, ging das Gericht nicht ein.

Das Opfer habe sich freiwillig prostituiert, sofern das möglich sei, so Kiener. «Das ist kein Lebensplan», hielt er fest, sondern sei den sozialen und wirtschaftlichen Umständen geschuldet. Den Männern könne auch nicht nachgewiesen werden, dass sie von Anfang an mit Zwang und Bereicherungsabsicht agierten. Deshalb wurden sie vom Vorwurf des Menschenhandels freigesprochen. Der Förderung der Prostitution machten sie sich aber zumindest mit ihren versuchten Nötigungen gegen das Opfer schuldig: «Als sie nicht mehr zahlen wollte, zeigten sie ihr wahres Gesicht und begannen damit, sie zu bedrohen», so der Richter.