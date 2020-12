Die Polizei am Tatort des Übergriffs vom Sonntag in der Nähe eines Vita Parcous.

Am Sonntag kam es im Bannwald zu einem weiteren sexuellen Übergriff. Dabei wurde ein Mädchen schwer verletzt.

In der Nachbarschaft ist man schockiert – und enttäuscht, dass nicht offensiver kommuniziert wurde.

Im Bannwald in Olten kam es am Sonntag zu einem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen.

Am Sonntagmittag wurde das Horrorszenario vieler Frauen Realität: Ein Mann mit Messer attackierte ein 14-jähriges Mädchen und verletzte sie schwer, die Polizei geht von einem sexuellen Übergriff aus.

Und es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region. Unweit des Tatorts berichten Anwohner von einem weiteren Angriff: «Ein Mann versuchte im September eine junge Frau im Wald sexuell zu belästigen», sagt Anwohnerin V.K.*, die das Opfer kennt. «Als sie schrie, liess er von ihr ab. Der Schock war enorm – und das Trauma bleibt bis heute.» Seit der Attacke meide auch sie den Wald.

Die Polizei suchte nach einem Mann

Andere Anwohner beobachteten den Vorfall vor rund zwei Monaten: «Um Hilfe schreiend rannte die Joggerin die Strasse herunter», sagt eine junge Frau, die unweit des Waldes wohnt. Später sei die Polizei vorgefahren, habe mit dem Schäferhund die Region abgesucht und im Quartier herumgefragt, ob ein dunkel gekleideter Mann gesehen worden sei. «Informiert, was genau geschehen ist, wurde leider nicht.»

Sie ist nicht die Einzige im Quartier mit dieser Beanstandung: «Es irritiert mich sehr, dass nicht offensiv informiert wurde», sagt eine junge Mutter. Sie habe über Dritte vom Vorfall erfahren – und dies mit ihrem Nachwuchs thematisiert, um diesen zu schützen. «Wenn man hier Familie hat, überlegt man es sich jetzt zweimal, ob man Kinder in den Wald lässt», sagt Anwohner Walter Lärch. Er kritisiert die Arbeit der Polizei: «Es kann doch nicht sein, dass Journalisten die Tatwaffen finden und die Beamten sich verhalten, als wären sie auf einem Sonntagsausflug.»

«Ein Zusammenhang mit dem aktuellen Fall wird geprüft»

Derweil ist V.K. grundsätzlich zufrieden mit der Polizeiarbeit im September: Das Opfer habe nach der Tat Anzeige erstattet. Aber: «Ich hätte mir gewünscht, dass der Fall wenigstens im kleinen Rahmen kommuniziert wird.» Sie habe gewusst, was geschehen sei – aber viele Anwohner nicht. «Vielleicht hätte so eine erneute Attacke verhindert werden können.» Zum Täter will sie sich nicht äussern.