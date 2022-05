Nach Eklat um Toni Kroos: «Als Spieler sollte man sich nicht so benehmen»

Mit seinem Interview-Abbruch sorgte Real-Star Toni Kroos nach dem Final der Champions League für einen Eklat. Er meinte zum Reporter: «Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheissfragen.» Es sei «nicht überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis gerätst», sagte Kroos. «Was ist das für eine Frage, du spielst ja nicht ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen den Champions-League-Final.» Nach dem Ansatz einer weiteren Frage ging Kroos einfach weg und schimpfte: «Ganz schlimm, ganz schlimm.»

Nun hat sich ZDF-Reporter Nils Karben gegenüber dem « Spiegel » zur Situation geäussert. «Mein erster Gedanke war: Ach du liebe Güte, was ist denn jetzt los? Habe ich eine blöde Bemerkung gemacht, die rechtfertigt, dass jemand so heftig reagiert?» Seine Kollegen hätten ihn bekräftigt, dass er nicht viel falsch gemacht habe.

Vorwurf an Kroos

Die Reaktionen in den sozialen Medien haben Karben nicht überrascht. Karben: «Meine Aufgabe ist ja, dass die Zuschauenden eine erste Reaktion der Sportler erhalten. Und da frage ich mich: Habe ich dazu beigetragen, dass es so blöd ausging, wie es ausging? Dafür brauche ich aber keine Twitteruserinnen und -user. Das muss ich mit mir und meinen Kollegen und Kolleginnen ausmachen.» Gemeinsam sei man zum Schluss gekommen, dass man sich als Spieler «nicht so benehmen sollte», so Karben. Der Journalist weiter: «Eine sachliche Frage zum Spielverlauf so ins Persönliche zu kippen, geht nicht.»