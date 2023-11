Als Teenager fand Nicole Büttner-Thiel Inspiration bei Nirvana

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

So im Teenager-Alter: Alanis Morisettes «Jagged Little Pill». Aber auch Nirvanas «Nevermind», besonders der Song «Come As You Are». Da ging es für mich darum, meine eigene Stimme und meinen eigenen Weg zu finden, nicht mit der Herde mitzulaufen.