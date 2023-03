Champions League: Yann Sommer wird trotz Patzer gelobt

In dieser Situation brauchte Sommer alles Glück der Welt.

«Beim Ballverlust hatte ich einen Herzinfarkt und dann hat mich Mathijs De Ligt wieder ins Leben zurückgebracht», sagt Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Gemeint ist die Szene von Nati-Star Yann Sommer, als er sich im eigenen Strafraum verdribbelte. Ein Missgeschick, das fast zum Gegentor führte. Doch Teamkollege De Ligt rettete spektakulär von der Linie.

«Ich hatte eine Lösung im Kopf. Die war eigentlich recht gut», scherzt Sommer nach dem Spiel. Kylian Mbappé habe ihm dann aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Ein Getränk als Dankeschön an Mathjis reicht nicht, wohl eher eine ganze Ladung Schweizer Schokolade», so der Nati-Goalie. Sein niederländischer Teamkollege winkt aber lachend ab: «Ich liebe zwar Schokolade, aber ich darf natürlich nicht zu viel essen.»

Grosses Sommer-Sonderlob vom Bayern-Vorstand

Der 23-Jährige schaffte es mit Ajax Amsterdam einst bis in den Halbfinal der Königsklasse. Für den 34-jährigen Sommer ist es das erste Mal, dass er ein Achtelfinal erfolgreich übersteht – und das gleich ohne Gegentor im Hin- und Rückspiel. «Ich bin sehr glücklich», sagt er gegenüber 20 Minuten. Für Bayern aussergewöhnlich: Der Schweizer Goalie und seine Teamkollegen in der Verteidigung bejubelten während 90 Minuten fast jede gelungene Defensivaktion. «Es ist wichtig, dass wir uns auch feiern in solchen Momenten. Schliesslich ist ein erfolgreicher Block genauso gut wie eine Offensivaktion», erklärt der 34-Jährige – und betont: «Wir haben das einfach wirklich richtig gut verteidigt als Mannschaft.»