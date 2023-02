Windisch AG: «Als wir die Kündigung erhielten, begannen die Kinder zu weinen»

Auch Nachbarin Arianne, die seit 1,5 Jahren mit ihrer Tochter (13) in dem Haus wohnt, ist traurig: «Wir fühlen uns gedemütigt. Es fühlt sich so an, als wär man hier nicht gewollt. Der Kanton entscheidet über unsere Köpfe und jene der Gemeinde hinweg», sagt die 46-Jährige. Und ein Mieter, der anonym bleiben möchte, sagt: «Ich wohne am längsten hier und fühle mich verarscht, dass ich wegen einer geplanten Asylunterkunft meine Wohnung räumen muss.»