Bundesbern: Alt Bundeskanzler François Couchepin ist verstorben

François Couchepin ist im Alter von 88 Jahren verstorben, wie der Bundesrat in einer Mitteilung bekanntgibt. Der Walliser FDP-Politiker war von 1991 bis 1999 Bundeskanzler. Bundesrat und Bundeskanzlei sprechen der Trauerfamilie ihr tief empfundenes Mitgefühl aus, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zuerst Vize, dann Bundeskanzler

François Couchepin war Sohn eines Bundesrichters und studierte in Lausanne Recht. Zwei Jahre nach seinem Studienabschluss mit dem Lizentiat erwarb er 1959 das Walliser Notariats- und Anwaltspatent. Von 1964 bis 1980 führte er eine eigene Anwaltspraxis in Martigny VS. 1965 wurde François Couchepin in den Walliser Grossen Rat gewählt, dem er bis 1980 angehört. Dort war er zuerst Sekretär, später Präsident der freisinnigen Fraktion. 1980 trat er als Chef der französischen Sektion der zentralen Sprachdienste in die Bundeskanzlei ein. 1981 wählte ihn der Bundesrat zum Vizekanzler. 1990 wurde François Couchepin interimistisch als Sonderbeauftragter für Staatsschutzakten eingesetzt.