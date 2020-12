Der frühere Bundesrat Flavio Cotti ist gestorben. Wie «LaRegione» schreibt, wurde Cotti ins Spital Santa Chiara in Locarno eingeliefert. Dort verstarb der Tessiner Alt-Bundesrat an Komplikationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Cotti wurde 81 Jahre alt.

Cotti war von 1987 bis 1999 als Bundesrat aktiv. Er übernahm am 1. Januar 1987 das Eidgenössische Departement des Inneren und wechselte am 1. April 1993 in das Eidgenössische Departement fürs Äussere. Der Tessiner CVP-Politiker war zwei Mal auch Bundespräsident.