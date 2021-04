Amtsgeheimnis-Missbrauch - Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger entgeht Strafuntersuchung

Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger wird aufatmen: Er muss keine Strafuntersuchung der Bundesanwaltschaft über sich ergehen lassen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor um einen Entscheid gebeten, um allenfalls wegen Verdacht auf Verletzung des Amtsgeheimnis-Missbrauchs ermitteln zu können.

Moritz Leuenberger hatte sich in einem Zeitungsinterview über die Schweizer Praxis bei Lösegeldzahlungen aus dem Ausland geäussert. Er hatte damit in Politik-Kreisen für Empörung gesorgt. «Wir haben stets verneint, für die Befreiung von Geiseln Lösegelder bezahlt zu haben», sagte Leuenberger in diesem Interview. Und fügte dann an: «Kommt eine Geisel frei, ist wohl meist bezahlt worden.»