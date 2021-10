Nach Krebsleiden - SVP-Politiker Beat Arnold stirbt mit 43 Jahren

Der «Blick» vermeldet am Montagmorgen, dass Alt-Nationalrat Beat Arnold im Kantonsspital Luzern verstorben ist. Der 43-jährige aus dem Kanton Uri litt an Krebs. Arnold wurde 2015 für die SVP in den Nationalrat gewählt, zog sich nach seiner Krebsdiagnose 2018 jedoch aus der Politik zurück. Der Bau- und Wirtschaftsingenieur arbeitete als Mentalcoach



2010 wurde Arnold als ersten SVP-Vertreter in die Urner Kantonsregierung gewählt. Er war Vorsitzender der Sicherheitsdirektion. Am 18. Oktober 2015 wurde Arnold als erster Urner SVP-Politiker in den Nationalrat gewählt.



Arnold hinterlässt eine Familie mit drei kleinen Kindern. «Seine Familie, seine Freunde, seine Sportskameraden und ehemaligen politischen Weggefährten verlieren einen liebenswürdigen und ehrlichen Menschen mit Schalk und Köpfchen», heisst es in der Mitteilung.