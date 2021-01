René Bünter trat am vergangenen Samstag an der Corona-Kundgebung in Schwyz als Redner auf. Der Alt-SVP-Regierungsrat bezeichnete während seiner Ansprache Kantonsregierungen und den Bundesrat gleich zweimal als «Verbrecher». So sagte Bünter, der bis im vergangenen Sommer selber für die SVP in der Schwyzer Regierung sass: «Lassen Sie sich nicht durch Bundesrat und Kantonsregierungen beirren. Ich betone nochmals: Das sind Verbrecher.»