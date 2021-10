Alt-Meister Andres Ambühl und Damien Brunner skoren wie verrückt

1 / 3 Andres Ambühl ist derzeit gut in Form. freshfocus Der Davoser sammelte in dieser Saison bereits 17 Scorerpunkte. freshfocus Auch Biels Damien Brunner ist in Form. Brunner gelangen beim Sieg gegen den stark kriselnden ZSC am Samstag zwei Tore und ein Assist. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts In der Topscorer-Wertung der National League befinden sich in den Top 14 nur drei Schweizer.

Ausnahmen sind etwa Damien Brunner und Andres Ambühl.

Im Gespräch mit 20 Minuten erklärt Ambühl, was die Gründe dafür sind.

Zusammen haben sie schon 35 Scorerpunkte auf dem Konto. Damien Brunner und Andres Ambühl. Der Bieler und der Davoser überzeugen in der bisherigen National-League-Saison. Brunner sammelte 18 Scorerpunkte, Ambühl 17. Am Samstag trafen beide doppelt. Ambühl schoss beim 3:1-Sieg der Davoser gegen Lugano zwei Tore, Brunner gelangen beim Sieg gegen den stark kriselnden ZSC gar zwei Tore und ein Assist.

Besonders interessant: Die beiden Hockey-Stars befinden sich in der Topscorer-Wertung in trauter Schweizer Einsamkeit. Denn: In den Top 14 ist nur noch ein weiterer Schweizer zu finden: Auf Platz sechs der 26-jährige Luganesi Luca Fazzini mit 16 Scorer-Punkten. Der Rest? Alles Imports, sprich ausländische Hockey-Stars. Und nicht nur das. Erst auf Rang 16 klassiert sich mit dem 22-jährigen Rapperswiler Stürmer Nando Eggenberger ein junger Schweizer in der Topscorer-Wertung.

«Die besten jungen Schweizer spielen im Ausland»

20 Minuten hat mit HCD-Star Ambühl über diese kuriose Tabelle gesprochen. Er wisse nicht, ob die Ausländer etwas besser machen würden. «Sicher bekommen auch viele von ihnen mehr Eiszeit als manche Schweizer, vor allem auch im Powerplay. Da ist die Chance dann auch grösser zu punkten», sagt der 38-Jährige. «Die Scorerpunkte sind aber nicht das einzige Argument, dass einen guten Spieler auszeichnet.»

Auch, dass in der Wertung kaum junge Schweizer zu finden sind, kann der HCD-Star erklären. «Bei ihnen wird sicher die Eiszeit und ihre Rolle im Team ausschlaggebend sein, dass sie am Anfang nicht zu den besten Scorern gehören. Dazu kommt, dass die besten jungen Schweizer immer öfter im Ausland spielen und dass sie zuerst andere Grundlagen lernen, wenn sie in der Liga eingesetzt werden», so Ambühl.

Ambühl will einfach gewinnen

Am Dienstagabend spielt Davos gegen den EV Zug. Dann will Ambühl wieder punkten. Obwohl es dem Davoser eigentlich gar nicht darum geht. Er will einfach mit dem HCD gewinnen. Für ihn ist ein Sieg wichtiger als ein Spitzenplatz in der Topscorer-Wertung. Er sagt: «Mir ist es egal, wie viele Scorer-Punkte ich in dieser Saison erziele. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft viele scoren, gut spielen und wir eine erfolgreiche Saison abliefern.»