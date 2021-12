«Das hilft uns aus der Pandemie» – Alt-SVP-Präsident Rösti ruft in der «Arena» zum Impfen auf

Eigentlich fast das Erste, was der Alt-SVP-Präsident am Freitagabend zwischen den zwei Glas-Trennwänden machte, als er in der Arena das Wort ergriff, war es an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu appellieren: «Lasst euch impfen, nur so kommen wir aus der Pandemie». Danach holte er aus und mahnte die Leute «die das Gefühl hätten, mit dem Verweigern der Impfung ein politisches Zeichen zu setzen», dass sie falschliegen. «Deshalb, bitte lasst euch Impfen», so Rösti mit Nachdruck.