Grösster Drogendealer von Uri erscheint nicht vor Gericht

Mittäter verurteilt, nur der Hauptangeklagte noch nicht

Ihm könnten mehrere Jahre Haft drohen, so die «Nidwaldner Zeitung». Doch zuerst muss das Urner Landgericht eine neue Verhandlung ansetzen. In dieser soll geklärt werden, ob alle Anklagepunkte aus der 33-seitigen Anklageschrift so zutreffen, wie sie von der Urner Staatsanwaltschaft beschrieben werden.

Er lagerte Geldbündel im Keller der Eltern

Etwa die Hälfte des Geldes dürfte der Dealer mit der Droge Speed gemacht haben, die andere Hälfte machte das Kokain aus. Hiervon habe er in der Zeit der Beobachtung rund 1,5 Kilogramm verkauft. 100 Franken pro Gramm, also das Doppelte vom Kaufpreis, verlangte der Urner jeweils von seinen Endabnehmern fürs Koks mit einem Reinheitsgrad von rund 85 Prozent.

Er wollte fünf Kilo Koks kaufen, doch das gelang ihm nicht

Für die 700 Gramm fuhr der Mann zusammen mit einem Bekannten im Auto in eine sankt-gallische Gemeinde. Mit dem frisch erworbenen Koks im Kofferraum fuhren die beiden via Klausenpass nach Uri zurück. Sie wählten den Pass, «weil sie die Wahrscheinlichkeit für eine Polizeikontrolle so als am geringsten erachteten», steht in der Anklageschrift. Die Ostschweizer Kontaktperson sei dabei mit ihrem Auto vorausgefahren, um die beiden vor einer allfälligen Kontrolle zu warnen.