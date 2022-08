Versunkenes Königreich?: Alte Karte liefert möglicherweise Hinweis auf «walisisches Atlantis»

Karte aus dem 13. Jahrhundert zeigt 2 Inseln

«Die beiden Inseln sind deutlich eingezeichnet und könnten die zeitgenössischen Berichte über ein verlorenes Land bestätigen, das im Black Book of Carmarthen (siehe Box) erwähnt wird», so Simon Haslett, Honorarprofessor für physische Geografie an der Universität Swansea, der die sogenannte «Gough Map» während seiner Forschungen am Jesus College an der University of Oxford gemeinsam mit dem Keltologen David Willis analysierte.