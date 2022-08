Pontresina GR: Alte Militärski auf Gletscher gefunden

60 Personen engagierten sich am 11. August bei der Sammelaktion von rund 740 Kilo Müll.

Ein weiterer interessanter Fund: Ein einzelner uralter Holzski, wobei die Schnallen noch in einem guten Zustand sind.

Kürzlich fand der erste Glacier Clean-Up-Day am Persgletscher unterhalb des Piz Palü statt. Die Bergsteigerschule Pontresina hat die Aktion gemeinsam mit Partnern von Bernina Glaciers organisiert. Dabei ging es darum, möglichst viel Abfall zu sammeln, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Alpinisten und Schneesportlerinnen liegen gelassen wurde, wie «Go Vertical» in einer Medienmitteilung schreibt.