Denn das alte Comella-Logo bediente sich afrikanischer Stereotype: eine schwarze Figur mit roten Lippen, grossen Ohrringen, Halsreifen und Speer in der Hand.

Der Schweizer Schoggidrink Comella ist Kult. Auf der Verpackung macht ein Schokoladen-Block als Sujet deutlich, aus was das Getränk neben der Milch vor allem besteht.

Das war aber nicht immer so. Einst bediente sich das Logo von Comella afrikanischer Stereotype: Es zeigte eine schwarze Figur mit roten Lippen, grossen Ohrringen, Halsreifen und Speer in der Hand.

Aschenbecher für 24 Franken

Obwohl das Logo längst Vergangenheit ist, sorgt es nun angesichts der aktuellen Rassismus-Debatte für Ärger im Internet. Auf der Schweizer Online-Auktionsplattform Ricardo, die wie 20 Minuten zur TX Group gehört, bot ein Nutzer einen Comella-Aschenbecher mit dem alten Logo für 24 Franken zum Verkauf an.

Mit dem Aschenbecher machte Comella ab den 60er-Jahren Werbung für sein Getränk und verteilte ihn als Give-away. An den Rändern ist der alte Schriftzug zu sehen sowie der Aufdruck «Cacao-Drink». In der Mitte auf dem Boden des Aschenbechers prangt das alte Logo mit der schwarzen Figur.

Angebot gelöscht

Nutzer von Ricardo können laut Marquard über die Funktion «Angebot melden» jederzeit Angebote melden, die sie als störend oder beleidigend empfinden. Diese Funktion werde häufig genutzt. «Die Plattform wird vom Kundendienst diesbezüglich täglich manuell wie auch automatisiert überprüft», so der Sprecher.

Wichtiges Zeitdokument

Man müsse solche Darstellungen letztlich immer in den richtigen Kontext setzen. So könne man aufzeigen, woher diese stammten und warum man sie heute nicht mehr unkommentiert zeigen könne, sagt Wyler weiter.

Sie freut sich über die breite Rassismus-Debatte in den vergangenen Monaten. Das habe zu einer Sensibilisierung bei diesen Themen geführt. «So wird die stereotypische Darstellung von dunkelhäutigen Menschen vermehrt hinterfragt.»

Altes Comella-Logo auch auf Ebay

Auch auf Ebay ist das alte Comella-Logo aufgetaucht. Ein Bieter in den USA bietet ebenfalls einen Comella-Aschenbecher für 55 Dollar an. Auf der Schweizer Ebay-Plattform will ein Nutzer einen alten Comella-Sticker mit dem alten Logo für rund 6 Franken verkaufen.