So soll Sommer aktuell bei Bayern München im Gespräch sein.

Inter Mailand ist ebenfalls an Sommer interessiert.

Vor etwas mehr als zwei Wochen kursierte plötzlich die Meldung, wonach Yann Sommer kurz vor einem «Blitz-Wechsel» zu Manchester United stehen und dort bereits im Winter den Spanier David De Gea ersetzen soll. Das Gerücht über einen Sommer-Wechsel zu den Red Devils erhärtete sich seither nicht. Dafür ploppten in den letzten Tagen neue Spekulationen über die Zukunft des Nati-Goalies auf.

Sky Sport Deutschland vermeldete am Montagabend, dass Sommer ein grosser Top-Kandidat bei Bayern München sei, sofern die Rückholaktion des an Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel nicht klappen sollte. Der deutsche Rekordmeister sucht aktuell intensiv einen Ersatz für Stammgoalie Manuel Neuer, der sich bei einer Skitour einen Unterschenkelbruch zuzog und bis Ende Saison ausfällt.

Bayern spricht nur mit Sommer und Nübel

Nach Bekanntwerden der schweren Verletzung von Neuer wurden bei den Bayern mehrere Namen ins Spiel gebracht für die Rolle als Ersatz des früheren Welttorhüters. Doch weder PSG-Ersatzkeeper Keylor Navas noch die beiden WM-Helden Dominik Livakovic (Kroatien, Dinamo Zagreb) und Bono (Marokko, FC Sevilla) sollen an der Säbener Strasse zurzeit als Alternativen infrage kommen.

Mir egal, Hauptsache, Odermatt siegt wieder in Adelboden.

Er wechselt im Winter zum FC Bayern München. Er bleibt bei Borussia Mönchengladbach. Er geht im Sommer zu Inter Mailand.

Bayern soll gemäss Sky mit der Sommer-Seite Kontakt aufgenommen haben und mit dem Berater des 34-Jährigen Gespräche im Hintergrund führen. Neben Sommer sprechen die Münchner aktuell offenbar nur mit Nübel, den Embolo-Club Monaco aber nicht mitten in der Saison ziehen lassen will. Das deutsche Sportportal geht sogar so weit und schreibt, dass Sommer mittlerweile der «alternative Wunschkandidat von den Bayern-Bossen» sei und sich einen Wechsel «durchaus vorstellen» könne.