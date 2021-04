Die Belastung der Pflegeeinrichtungen während der ersten Welle war gross. Darunter litt das Pflegepersonal. Nun geht es ins andere Extrem. Es herrscht eine Unterbelegung in den Heimen. Dies macht die Situation für die Pflegekräfte jedoch noch prekärer.

In der Schweiz sind laut C uraviva 60 Prozent der Pflegeinstitutionen in der Schweiz von einer Reduktion von Neueintritten und einer geringeren Bettenbelegung betroffen.