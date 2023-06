Südkoreaner ändern ihre Altersberechnung und werden jünger

1 / 3 Ab Mittwoch sind Menschen in Südkorea ein bis zwei Jahre jünger – zumindest auf Papier. imago images/Penta Press Die traditionelle Altersrechnung wird durch die internationale Norm, die auch in der Schweiz verwendet wird, ersetzt. imago images/Penta Press Zuvor waren Babys bei ihrer Geburt ein Jahr alt und wurden immer Anfang Neujahr ein Jahr älter. IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Ab Mittwoch wird das Alter von Südkoreanern und Südkoreanerinnen gleich berechnet wie in der Schweiz.

Zuvor waren Babys bei der Geburt ein Jahr alt und danach erhöhte sich das Alter Anfang jedes neuen Jahres.

Die alte Berechnung hatte jedoch für einige Kosten und reichlich Verwirrung gesorgt.

Südkorea hat seine traditionelle Altersberechnung ersetzt, wonach jedes Kind schon bei der Geburt ein Jahr alt ist und zum Jahreswechsel und nicht an seinem Geburtstag ein Jahr älter wird.

Seit dem Mittwoch gilt offiziell in dem noch stark von konfuzianistischen Werten geprägten Land die international übliche Berechnungsmethode. Dadurch werden jetzt viele Südkoreaner in der Regel ein oder zwei Jahre jünger. Das Parlament hatte Ende des vergangenen Jahres die entsprechenden Gesetze geändert.

Die internationale Norm, nach der jemand null Jahre bei der Geburt ist, werde in Südkorea schon seit langem bei der Alterszählung wie etwa bei Verwaltungsangelegenheiten angewandt, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonnap.

Silvesterkinder waren einen Tag später schon zwei Jahre alt

Die Berechnung des «koreanischen Alters» ist dagegen im täglichen sozialen Umgang noch weit verbreitet. Im Extremfall wird in dieser traditionellen Zählung ein Mensch, der am 31. Dezember geboren wurde, bereits am Neujahrstag, und damit nur einen Tag später, zwei Jahre alt.

Mit der jetzigen Änderung soll auch verhindert werden, dass bei der Vermischung von internationaler und traditioneller Zählung Verwirrung entsteht. Das sei bisher ein nicht unübliches Problem gewesen, wenn Südkoreaner etwa ins Ausland reisten, um dort zu arbeiten oder zu studieren, berichtete der südkoreanische Sender Arirang. So könnten beispielsweise Südkoreaner ihr Alter mit 18 angeben, wenn sie in Wirklichkeit erst 16 Jahre nach der Zählung in dem Gastland seien.

Verwirrung durch alte Regelung belastete Ressourcen des Landes

Präsident Yon Suk-yeol erklärte, dass die bestehende Regelung die Ressourcen des Landes belastete. Auch der Minister für Regierungsgesetzgebung Lee Wan-kyu sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: «Wir gehen davon aus, dass Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und die soziale Verwirrung, die durch die Berechnung des Alters verursacht wurden, stark abnehmen werden.»

«Leuten wie mir, die nächstes Jahr 60 Jahre alt werden sollten, gibt es das Gefühl, noch jung zu sein.» Lee Wan-kyu

«Es ist ein gutes Gefühl», sagt Lee weiter. «Leuten wie mir, die nächstes Jahr 60 Jahre alt werden sollten, gibt es das Gefühl, noch jung zu sein.» Auch die Südkoreanerin Hong Suk-min sagte, dass die Berechnung des Alters kompliziert sein konnte: «Es war verwirrend, wenn mich Ausländer fragten, wie alt ich bin, denn ich wusste, dass sie das internationale Alter meinten, also musste ich etwas rechnen.»

Südkoreaner sollen nicht plötzlich Rechte verlieren, weil sie jünger werden

Durch die Änderung soll es aber nicht passieren, dass Menschen plötzlich nicht mehr legal Alkohol oder Zigaretten kaufen können oder sie plötzlich in einem anderen Jahr in die Schule kommen. Es soll ein drittes System geben, das diese Lebensbereiche regelt. Dort soll das Alter bei der Geburt von null an gerechnet und am Neujahrstag ein Jahr hinzugefügt werden. «Die Regierung hat beschlossen, diese Ausnahmen auch nach Inkrafttreten der Änderungen beizubehalten, da es einfacher ist, sie auf jährlicher Basis zu verwalten», so Lee.

Die Ursprünge der traditionellen Alterszählung sind unklar. Es könnte sein, dass die Zeit während der Geburt ebenfalls gezählt wird und neun Monate auf zwölf aufgerundet werden. Auch möglich wäre, dass sie auf ein altes asiatisches Zahlensystem zurückgeht, in dem es keine Null gab.