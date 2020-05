Wattwil SG

Altersheim-Bewohner flüchten nach Hawaii zum Surfen

Das Wattwiler Alters- und Pflegeheim Risi hat mit seinen Bewohnern und dem Personal eine Nachrichtensendung produziert. Es geht um eine angebliche Flucht nach Hawaii mit gefälschten Pässen und beinhaltet gar einen Flugzeugabsturz.

«Die Video-Produktion war eine spontane Idee beim Kaffee trinken. Jemand meinte: ‹Komm, lass uns nach Hawaii gehen›», erzählt Georg Raguth, Heimleiter des Wattwiler Alters-und Pflegeheims Risi. Leider war das nicht möglich, zumindest nicht ganz. Das APH Risi hat deshalb mit Bewohnern und Personal eine komplette Video-Produktion lanciert, in der das mit Hawaii trotzdem irgendwie klappte. In einer fiktiven 14-minütigen Nachrichtensendung des Senders TV Reality flüchtet die Mehrheit des Heims nämlich gemeinsam nach Hawaii. Gefälschte Pässe am Flughafen Zürich, Fallschirmsprünge aus einem brennenden Flugzeug, Cocktail schlürfen am Strand und Surfen: Das sind nur einzige Szenen aus der Sendung.