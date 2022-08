Party-Alarm: Altersheim veranstaltet Day-Rave für Bewohnerinnen und Bewohner

Geplant wurde das Ganze von Mitarbeiterinnen, die die Idee an diesem «Grill & Chill»-Abend hatten.

Für Mitte September ist im Altersheim Casa Solaris in Gossau SG ein Event der etwas anderen Art geplant. Dann soll nämlich ein Day-Rave im Aussenbereich des Altersheims stattfinden. Oliver Hofmann, der Geschäftsführer der Casa Solaris, erzählt gegenüber 20 Minuten, wie es dazu kam.

Die Mitarbeitenden im Service vom Restaurant Sole sind beim Abendanlass «Chill & Grill» im Juni mit der Idee gekommen, dass ein Day-Rave im Casa Solaris Gossau durchgeführt werden könnte. «Ich fand die Idee sofort spannend und habe gesagt, dass sie diesen Anlass planen und die Veranstaltung auf die Beine stellen sollen. Meine Unterstützung haben sie!», so Hofmann. Am 16. September an der Herisauerstrasse soll gefeiert werden, und zwar ab 16 Uhr.