Basel – Altersheim verbietet Handynutzung in Pause und droht mit Kündigung

In einem Basler Altersheim sollen Mitarbeitende in den Pausen ihr Handy nicht benutzen dürfen.

Ein Mitarbeiter eines Basler Alters- und Pflegeheims empört sich über die strengen Regeln für den Gebrauch von Handys, die dort gelten. «In den Garderoben hängen Plakate mit einer Weisung zum Handygebrauch», sagt der Mann, welcher anonym bleiben möchte, zu 20 Minuten. Auf dem Plakat steht, dass die Mitarbeitenden ihr Handy während der Arbeitszeit und den Pausen «nicht in der Tasche mittragen dürfen». Das Handy solle bei Arbeitsbeginn ausgeschaltet und in der Garderobe deponiert werden. Bei einer Nicht-Einhaltung der Weisung droht die Heimleitung mit einem schriftlichen Verweis und bei «weiterer Missachtung» gar mit einer Kündigung. «Meines Wissens nach ist es gemäss dem schweizerischen Arbeitsrecht nicht erlaubt, die Nutzung eines Smartphones während der unbezahlten Pausenzeit zu verbieten», so der Mitarbeiter.