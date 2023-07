Strafbefehl: Frau filmte Altersheim-Bewohner

Staatsanwaltschaft in St. Gallen.

Die 34-Jährige wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

Eine heute 34-Jährige arbeitete 2021 als Fachfrau Gesundheit in einem Alters- und Pflegeheim im Kanton St. Gallen. Zwischen August und November fotografierte und filmte die Frau heimlich die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims. So sollen mindestens drei Fotos und fünf Videos entstanden sein, die die Frau anschliessend an ihren Ehemann weiterleitete.