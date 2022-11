In Atacama-Wüste landen jährlich tausende Tonnen Altkleider

Atacama-Wüste : Im «Hinterhof der Welt» landen jährlich Tausende Tonnen Altkleider

Die trockenste Wüste der Welt hat ein riesiges Müllproblem. Allein im letzten Jahr landeten in Chile 46’000 Tonnen gebrauchte und unverkaufte Kleider aus allen Kontinenten.

Umschlagplatz für gebrauchte und unverkaufte Kleidung

Chile ist seit langem ein Umschlagplatz für gebrauchte und unverkaufte Kleidung aus Europa, Asien und den Vereinigten Staaten, die entweder in Lateinamerika weiterverkauft wird oder auf den Müllhalden der Wüste vergammelt. Wegen des unstillbaren weltweiten Drangs nach schneller Mode sind im vergangenen Jahr mehr als 46’000 Tonnen Altkleider in der Freihandelszone Iquique im Norden Chiles gelandet.

Chemikalien verpesten Boden, Luft und Grundwasser

«Wir müssen die Verantwortlichen finden»

Seit mehr als acht Millionen Jahren ist die 100’000 Quadratkilometer grosse Atacama die trockenste Wüste der Welt. Es regnet selten, in manchen Teilen sogar nie. Am trockensten ist der Bezirk Yungay nahe Antofagasta. Forscher haben hier extreme Lebensformen gefunden, Mikroorganismen, die sich an eine praktisch wasserlose Umgebung mit hoher Sonneneinstrahlung und kaum Nährstoffen angepasst haben.