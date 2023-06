French Open: Daniel Altmeier wirft Jannik Sinner raus

Für Marc-Andrea Hüsler (ATP 84) ist das French Open schon nach der Startrunde vorbei. Der bestplatzierte Schweizer scheitert am Deutschen Daniel Altmaier (ATP 79) in drei Sätzen mit 3:6, 4:6 und 4:6. Damit hält die sportliche Baisse des Zürchers weiter an, verlor er nach der Pleite in Paris nun bereits die letzten fünf Matches in Serie. Für Hüsler geht es nun weiter mit der Rasensaison. Am Pfingstmontag als letzte Schweizerin im Einsatz stehen wird die Bündnerin Simona Walter, die am Abend gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik ihr Debüt bei einem Grand-Slam-Hauptfeld gegen wird. (flo)