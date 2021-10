Gossau SG – Alt-Stadtpräsident Alex Brühwiler bei Wanderung tödlich verunglückt

«Mit Entsetzen, tiefer Trauer und Betroffenheit hat der Stadtrat Gossau davon Kenntnis nehmen müssen, dass Alt-Stadtpräsident Alex Brühwiler am Sonntag, 17. Oktober 2021, im Alter von 66 Jahren bei einem Wanderunfall verstorben ist», wie der Kommunikationsbeauftragte der Stadt Gossau Urs Salzmann in einer Mitteilung schreibt. Brühwiler sei in der Region Freiburg unterwegs gewesen, so Salzmann auf Anfrage. Er hinterlässt seine Frau und eine Tochter sowie deren Familie.