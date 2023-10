Altstätten: Bahnersatz-Chauffeure kritisieren Rheintal Bus

Den rund 55 angestellten Bahnersatzfahrerinnen und -fahrern wurde eine Festanstellung oder Vermittlung in Aussicht gestellt und die Kommunikation darüber bis Ende April. Diese Versprechen seien gebrochen worden.

Bahnersatzfahrer der RTB haben sich in einem anonymen Brief über die Anstellungsbedingungen beschwert.

«Die Ungewissheit, wie es für [die Bahnersatzchauffeure] nun weiter geht, die Angst um die eigene Existenz und die berufliche Planung für die Zukunft geniessen bei der RTB absolut keine Priorität», schreiben Bahnersatzfahrer von Rheintal Bus (RTB) in einem anonymen Brief an 20 Minuten. Sie beziehen sich dabei auf mutmasslich gebrochene Versprechen und intransparente Kommunikation seitens des Busunternehmens.