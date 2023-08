Altstetten ZH: «Hat sich voll verschätzt» – LKW bleibt in Unterführung stecken

20min/News-Scout

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen um 11.30 Uhr.

Ein Lastwagenfahrer blieb in Altstetten in einer Unterführung stecken.

LKW in Unterführung – darum gehts

Ein Lastwagen mit rumänischen Nummernschildern fuhr kurz nach 10.30 Uhr in Zürich-Altstetten auf dem Bändliweg in Richtung Grünauring, als er die Unterführung durchqueren wollte. Weil sein LKW aber die zulässige Höhe von 3,2 Metern überschritt, blieb der Fahrer stecken. «Der Lastwagenfahrer hat sich offenbar ziemlich verschätzt», sagt ein News-Scout (31). Er arbeite ganz in der Nähe und habe den Unfall zwar nicht gesehen, aber gespürt: «Es polterte laut, das ganze Gebäude hat vibriert.»