Altweibersommer: Das nächste Hoch bringt am Mittwoch 25 Grad

Das Gröbste ist durch: Im Süden regnete es in den letzten Tagen um die 100 mm.

Auf die Kaltfront folgt ein Hochdruckgebiet: Der Herbst in Locarno. (Archivbild)

Das Wetter zeigt sich von seiner herbstlich-wechselhaften Seite. Die Kaltfront verschiebt sich immer weiter nach Osten, hinter der sich ein Hochdruckgebiet aufbaut, das die Schweiz in den nächsten Tagen erreicht und uns dann den Altweibersommer beschert. Ab Sonntag ist dann Schluss mit Regen und die Temperaturen tagsüber steigen wieder auf 20 Grad. Laut SRF Meteo wird es am Mittwoch mit sommerlichen 25 Grad am wärmsten.