Alvaro Prieto: Leiche von verschwundenem Fussballer (18) in Live-Sendung entdeckt

Dabei war der tote Nachwuchs-Fussballer in einer Live-Sendung zu sehen, was heftige Kritik auslöste.

Spanien trauert um einen jungen Fussballer. Álvaro Prieto war seit vergangener Woche vermisst worden, nun herrscht traurige Gewissheit: Der 18-Jährige ist tot. Ein Reporter des Senders La 1 hat die Leiche von Prieto am Montag während einer Live-Sendung im Bahnhof von Sevilla entdeckt.

Auf Zugdach geklettert

Laut spanischen Medien scheint bereits klar, wie es zur Tragödie um den jungen Fussballer des FC Córdoba kommen konnte. Wie «El Mundo» schreibt, soll Prieto auf das Dach eines stillgelegten Zuges geklettert sein. Anschliessend sei er in Kontakt mit der Bahnstromleitung gekommen und zwischen die Waggons gefallen. Die «Marca» berichtet von Verbrennungen an den Händen des Teenagers.

Prieto war am vergangenen Donnerstag mit Freunden in Sevilla unterwegs gewesen. Nach einer Party wollte der 18-Jährige schliesslich mit dem Zug zurück ins 130 Kilometer entfernte Córdoba. Offenbar hatte Prieto ein entsprechendes Ticket auf seinem Handy, aber keinen Akku mehr. Mitarbeiter des Zugunternehmens hätten ihn darum daran gehindert, in den Zug zu steigen, berichten spanische Medien.