Always zeigt erstmals rotes Periodenblut in der Werbung

Über 30 Jahre lang h at das der Bindenhersteller Always so gemacht, ab diesem September s oll sich das nun ändern. Zumindest in Deutschland – hier soll d as Periodenblut nun rot sein . Das bestätigt Sherin Wanning , Brand Managerin von Always in einer Medienmitteilung: « Ab September werden wir die Periode in unserer Werbung so zeigen, wie sie ist: rot. D a s s oll ein Beitrag sein, natürlich mit dem Thema umzugehen und es weiter zu enttabuisieren. » Auch auf Instagram hat Always Deutschland diese Veränderung angekündigt.